تکمیل محور راهبردی ابوزیدآباد – فخره – کاشان، با تأمین ۵۰ میلیارد تومان اعتبار، سرعت گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با تأمین اعتبار، این طرح راهبردی در آستانه تکمیل قرار گرفته و بهره‌برداری از آن، علاوه بر ارتقای ایمنی تردد، نقش مؤثری در توسعه شبکه حمل‌ونقل شمال استان اصفهان و تسهیل ارتباط بین شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل خواهد داشت.

محسن قدیری افزود: محور محمدآباد – ابوزیدآباد – فخره – کاشان یکی از محور‌های مهم ارتباطی شمال استان اصفهان است که تکمیل باند دوم آن علاوه بر افزایش ظرفیت عبور و مرور، در کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای و روان‌سازی ترافیک این مسیر تأثیر بسزایی خواهد داشت.

وی گفت: طرح احداث باند دوم محور فخره – کاشان به طول ۱۹ کیلومتر و عرض نهایی ۱۱ متر در حال اجراست و در قالب آن، احداث ۱۳ دستگاه ابنیه فنی کوچک نیز پیش‌بینی شده است.

رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود:تاکنون ۱۰ کیلومتر از مسیر با اجرای یک لایه آسفالت بیندر تکمیل و زیر بار ترافیک قرار گرفته است که با بهره‌برداری از این بخش، مسیر از وضعیت دوطرفه تک‌باند به بزرگراهی با باند‌های رفت و برگشت مجزا تبدیل شده و سطح ایمنی تردد به شکل محسوسی افزایش یافته است.

محسن قدیری افزود: هم‌اکنون عملیات اجرایی ۷ کیلومتر باقی‌مانده این طرح شامل اجرای لایه بیس، تکمیل ابنیه فنی، آماده‌سازی بستر و سایر عملیات راهسازی با سرعت مناسب در حال انجام است و تلاش می‌شود با تأمین به‌موقع منابع مالی، روند اجرا بدون وقفه ادامه یابد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این محور هزینه شده است و با تخصیص ۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری، امکان تکمیل بخش‌های باقی‌مانده و بهره‌برداری کامل از طرح فراهم خواهد شد.