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رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جهان امروز با برگزاری دیدارهای انفرادی و حذفی اسلحه سابر مردان در هنگ کنگ برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی پاکدامن تنها نماینده ایران در این جدول بود که مقابل متئو نری از ایتالیا با نتیجه ۱۵ به ۱۳ به برتری رسید. و به جدول ۳۲ نفره رقابتهای شمشیربازی قهرمانی جهان راه یافت.
پاکدامن در مرحله بعد با برنده دیدار «ویلیام موریل» از آمریکا و «رمی گاریگه» از فرانسه رقابت میکند.
محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور دیگر شمشیربازان ایران در مسابقات قهرمانی جهان بودند که پیش از مرحله حذفی به کار خود پایان دادند. نجمه سازنچیان هم تنها دختر ایرانی ثبت نام شده برای این رقابتها بود که به دلیل صادر نشدن روادید از اعزام بازماند.