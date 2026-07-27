به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: در راستای ارتقای ایمنی آسانسور‌های نصب‌شده و اجرای الزامات استاندارد‌های اجباری، در تیرماه امسال ۸۳ گواهینامه بازرسی آسانسور با اعتبار یک‌ساله در استان صادر شد.

بذری افزود: بر اساس مصوبه شورای‌عالی استاندارد، تمامی آسانسور‌های نصب‌شده در کشور مشمول استاندارد‌های اجباری هستند و دریافت تأییدیه استاندارد، یکی از الزامات صدور پروانه پایان‌کار ساختمان‌ها توسط شهرداری‌ها به شمار می‌رود.

وی گفت: بازرسی و ارزیابی آسانسور‌ها تنها توسط شرکت‌های بازرسی تأییدصلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران انجام می‌شود و در حال حاضر، چهار شرکت مسئول انجام بازرسی آسانسور‌های نصب‌شده در استان هستند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی از مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌های دارای آسانسور خواست با انجام به‌موقع بازرسی‌های ادواری و تمدید گواهینامه‌های بازرسی، نقش مؤثری در افزایش ایمنی، پیشگیری از حوادث و حفظ سلامت شهروندان ایفا کنند.