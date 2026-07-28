تئاتر حماسی ضربه آخر، روایتی تأثیرگذار از مقاومت، اقتدار و اتحاد ملی در دفاع از سرزمین ایران در تجمعات شبانه و میدانی شهر بادرود به روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست و تهیه کننده این تئاتر گفت: تئاتر ضربه آخر، ایران را در قامت مادری مجروح به تصویر می‌کشد که فرزندانش در معرض آسیب اختلافات قرار گرفتند، اما حضور نیرو‌های مسلح روند داستان را از توصیف رنج به اقتدار ملی تغییر می‌دهد.

خانم عاطفه فروزانفر افزود: در این اثر ۱۵ بازیگر و عوامل اجرایی به مدت یک ماه تمرین کردند و در تجمعات شبانه میدانی به روی صحنه رفتند.

وی گفت: در این تئاتر به توانمندی ایران در دانش هسته‌ای و موشکی و حضور دهه نودی‌ها بعنوان سربازان کوچک انقلاب نیز اشاره شده است.

تهیه کننده نمایش حماسی ضربه آخر افزود: یکی از نقاط قوت این اثر، پیام روشنی است که به نسل جوان، به‌ویژه دهه نودی‌ها منتقل می‌کند که حماسه و دفاع از ارزش‌ها، امری پویا و در دسترس است.