مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و شهروندی در سه محور مرز چذابه، شهر کربلا و آیین جاماندگان اربعین در گلستان شهدای اصفهان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری اصفهان گفت: نخستین محور فعالیت کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری اصفهان به فضاسازی فرهنگی مرز چذابه اختصاص دارد که با بهره‌گیری از تصاویر شهدای اصفهانی این منطقه، شهدای جنگ دوازده‌روزه و همچنین پیام‌های فرهنگی، بهداشتی و شهروندی اجرا می‌شود.

علیرضا خاکسار افزود: با توجه به حضور گسترده زائران افغانستانی و پاکستانی در مرز چذابه، پیام‌های مورد نیاز زائران به چهار زبان فارسی، عربی، دری و پشتو تهیه شده است تا امکان بهره‌مندی طیف گسترده‌تری از زائران از محتوای آموزشی و فرهنگی فراهم شود.

وی با اشاره به تولید مجموعه‌ای از محتوای آموزشی ویژه زائران گفت: حدود ۱۳ تا ۱۴ موشن‌گرافیک با موضوعاتی همچون پیشگیری از گرمازدگی، رعایت اصول بهداشتی، مسائل امنیتی و دیگر آموزش‌های مورد نیاز زائران تهیه شده است که از تلویزیون شهری مستقر در پایانه مرزی چذابه به نمایش درمی‌آید.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری اصفهان افزود: برگزاری نماز جماعت و اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه زائران نیز در این پایانه مرزی برنامه‌ریزی شده است.

وی دومین محور فعالیت کمیته فرهنگی را اجرای برنامه‌های فرهنگی در شهر کربلا عنوان کرد و گفت: همزمان با استقرار نیرو‌های شهرداری‌های استان اصفهان برای خدمات‌رسانی و نظافت شهر کربلا و محدوده پیرامونی حرم‌های مطهر امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع)، حسینیه‌ای برای برگزاری نماز جماعت، مراسم روضه، سخنرانی و برنامه‌های تبیینی ویژه نیرو‌های اعزامی برپا می‌شود.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری اصفهان با اشاره به حمایت از موکب‌های اصفهانی افزود: برای تجهیز مهد‌های کودک و فضا‌های بازی کودکان در تعدادی از موکب‌های دارای ظرفیت اسکان، تجهیزات و اقلام مورد نیاز تأمین و تحویل شده است تا خدمات مطلوب‌تری به خانواده‌های زائر و کودکان ارائه شود.

وی سومین محور فعالیت کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری اصفهان را برگزاری آیین الی اصحاب‌الحسین (ع) ویژه جاماندگان اربعین در اصفهان اعلام کرد.

مسئول کمیته فرهنگی ستاد اربعین شهرداری اصفهان افزود: برای سومین سال پیاپی، فضای اختصاصی کودک و نوجوان نیز در گلستان شهدای اصفهان راه‌اندازی می‌شود تا مفاهیم ایثار، مقاومت و رویداد‌های اخیر از طریق بازی، قصه‌گویی و کاردستی به نسل نوجوان و کودک منتقل شود.