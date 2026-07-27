حمایت قاطع مردم بهارستان از نیروهای مسلح در اجتماع ۱۴۸ شبانه
صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان با حضور گسترده شهروندان و در حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شرکتکنندگان در این اجتماع که در پارک محدوده میدان امام شهید خامنهای (ره) شهر گلستان برگزار شد، بر حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تاکید و پاسخ نیروهای مسلح در «نبرد هرمز» را محکم، قاطع و عبرتآموز توصیف کردند
شهروندان گلستانی اظهار داشتند که زیادهخواهی دشمنان، آنان را دچار اشتباه محاسباتی و با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران روبهرو کرده است.