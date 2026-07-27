حمایت قاطع مردم بهارستان از نیرو‌های مسلح در اجتماع ۱۴۸ شبانه

صد و چهل و هشتمین اجتماع شبانه مردم شهرستان بهارستان با حضور گسترده شهروندان و در حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و حفظ تمامیت ارضی کشور برگزار شد.