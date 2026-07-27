پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش از اقدامات تحولی گزینش در حوزههای فنی و تخصصی، اداری و مالی تا کیفیت بخشی فرایندهای گزینش و باز تولید محتوای آموزشی نشستهای تبیین ضوابط و مقررات گزینش برای دانشجو معلمان، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ امیرحمزه پیروزرام، مدیر کل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش در جمع شورای مسئولان هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش افزود: انعقاد تفاهمنامههای بین بخشی با سازمانهای مدارس و مراکز غیردولتی و همچنین تعلیم و تربیت کودک، ضمن تسهیلگری و پشتیبانی از هستههای گزینش آموزش و پرورش استانهای کشور گشایشهای خوبی در حوزههای پشتیبانی و انگیزه بخشی در پی خواهد داشت که میتواند به رفع برخی دغدغهها و نگرانیهای مدیران هستههای گزینش کمک کند.
مدیر کل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت: امروز گزینش در بستر ظرفیتهای زمانی و مکانی موجود، ارتقاء و کیفیت بخشی فرایندهای گزینش را در دستور کار جدی خود قرار داده و با برگزاری مستمر و هدفمند دورههای آموزشی و انجام بازرسیهای میدانی در صدد تحقق شعار "گزینش تراز" میباشد که در زمره اقدامات تحولی در گزینش آموزش و پرورش ارزیابی میگردد.
وی از طراحی و برنامهریزی برای یکسان سازی نشستهای تبیین ضوابط و مقررات گزینش برای دانشجو معلمان خبر داد و افزود: باز تولید محتوای آموزشی تبیین ضوابط و مقررات گزینش در اجرای بند (ب) ماده۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از دیگر برنامههایی است که در دستور کار قرار گرفته و مقدمات اجرای آن فراهم شده است.
امیرحمزه پیروزرام تاکید کرد: در برخورد و مواجهه با ارباب رجوع در نهایت تکریم عمل شود و هرگونه برخورد خارج از دایره آداب و شئونات اخلاقی و تربیتی در مجموعه گزینش آموزش و پرورش کشور پذیرفتنی نیست.