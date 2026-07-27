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رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد از برگزاری نخستین جشنواره «روایت صعود» به همت هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان یزد خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی با استقبال گسترده علاقهمندان به حوزه کوهنوردی و ورزش همراه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدی اظهار کرد: در این جشنواره نزدیک به ۹۰ اثر از شهرستان یزد و ۱۳ استان کشور دریافت شد که در بخشهای شعر، دلنوشته و گزارش فنی کوهپیمایی مورد ارزیابی داوران قرار گرفت.
وی افزود: آیین اختتامیه این جشنواره با حضور چهرههای ملی، پیشکسوتان و ورزشکاران حوزه کوهنوردی برگزار شد و در پایان از ۹ نفر از برگزیدگان سه بخش جشنواره با اهدای تندیس و جوایز تقدیر شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان یزد با اشاره به رویکرد فرهنگی این برنامه تصریح کرد: هدف از برگزاری جشنواره «روایت صعود» توسعه فعالیتهای فرهنگی در کنار ورزش است و این مسیر با همکاری هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان یزد آغاز شده است.
محمدی با بیان اینکه هیئت کوهنوردی شهرستان یزد حدود ۹۰۰ ورزشکار بیمهشده دارد، خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامههایی میتواند در توسعه ورزش همگانی، ترویج سبک زندگی سالم، افزایش سرانه ورزش و رشد تعداد ورزشکاران سازمانیافته نقش مؤثری داشته باشد و امیدواریم با استمرار این رویدادها به اهداف پیشبینیشده دست یابیم.