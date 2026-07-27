مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی چهارمحال و بختیاری، از شرکت ۲هزار و ۴۰۰ نفر دانشجو، استاد و کارمند دانشگاه آزاد در سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت خبر داد.

حضور بیش از دو هزار نفر از دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع)

حضور بیش از دو هزار نفر از دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه آزاد چهارمحال و بختیاری در مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حجت الاسلام حبیب الله شاهسون، گفت: تبلیغات و ثبت نام سی امین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) در ۸ بخش و ۴۲ رشته متفاوت ویژه علاقه‌مندان از ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در دانشگاه آزاد اسلامی استان همزمان با دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور آغاز و ۲ تیر با برگزاری بخش معارفی ۷ و ۱۳ تیر با برگزاری بخش مقدماتی و استانی بخش آوایی ۳ مرداد ۱۴۰۵ با برگزاری بخش جشنواره هنری، ادبی، پژوهشی، تولیدات رسانه‌ای و هوش مصنوعی پایان یافت.

وی گفت: با توجه به عدم حضور دانشجو و استاد در دانشگاه‌های کشور، آزمون معارفی و آوایی هماهنگ با دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور به صورت مجازی برگزار شد و علاقه‌مندان به بخش جشنواره، آثار خود را برای داوری در سامانه مسابقات بارگذاری کردند.

حجت الاسلام شاهسون یادآورشد: در بخش معارفی هزار و ۸۰۰ در بخش جشنواره ۴۵۰ و در بخش آوایی مرحله مقدماتی و استانی تعداد ۱۵۰ نفر دانشجو، استاد و کارمند ثبت نام و به رقابت پرداختند.