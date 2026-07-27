وی با اشاره به اینکه این دستاورد گامی مهم در تحقق عدالت اداری و پاسداری از حقوق عمومی است، افزود: پرونده مذکور که در مرحله بدوی با صدور رأیی علیه این اداره کل همراه شده بود.

دیانتی نسب ادامه داد: با هوشیاری، دقت نظر و دفاع مستدل همکاران حقوقی ما، در مرحله تجدیدنظر مورد بازبینی جامع قرار گرفت و دادگاه با پذیرش استدلال‌های قانونی، ضمن نقض رأی پیشین، حکمی صادر کرد که از تحمیل خسارتی سنگین به بیت‌المال جلوگیری نمود.

وی گفت: این اقدام نشان از عزم مجموعه محیط‌زیست استان، بر اجرای صحیح قوانین و حراست از منافع ملی دارد و هیچ‌گاه در برابر هرگونه ادعای خارج از چارچوب قانون، کوتاه نخواهد آمد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تصریح کرد: باید از دقت نظر، بی‌طرفی و رویکرد عدالت‌محور قضات دادگاه تجدیدنظر که با بررسی دقیق مستندات و دلایل، زمینه احقاق حق و صیانت از بیت‌المال را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی کرد.

وی اضافه کرد: بی‌تردید، حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی ادارات اجرایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ حقوق عمومی است.بلغ ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت به یک واحد صنعتی محکوم کرده بود، در دادگاه تجدیدنظر به طور کامل نقض شد.



وی با اشاره به اینکه این دستاورد گامی مهم در تحقق عدالت اداری و پاسداری از حقوق عمومی است، افزود: پرونده مذکور که در مرحله بدوی با صدور رأیی علیه این اداره کل همراه شده بود.



دیانتی نسب ادامه داد: با هوشیاری، دقت نظر و دفاع مستدل همکاران حقوقی ما، در مرحله تجدیدنظر مورد بازبینی جامع قرار گرفت و دادگاه با پذیرش استدلال‌های قانونی، ضمن نقض رأی پیشین، حکمی صادر کرد که از تحمیل خسارتی سنگین به بیت‌المال جلوگیری نمود.

وی گفت: این اقدام نشان از عزم مجموعه محیط‌زیست استان، بر اجرای صحیح قوانین و حراست از منافع ملی دارد و هیچ‌گاه در برابر هرگونه ادعای خارج از چارچوب قانون، کوتاه نخواهد آمد.



مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان تصریح کرد: باید از دقت نظر، بی‌طرفی و رویکرد عدالت‌محور قضات دادگاه تجدیدنظر که با بررسی دقیق مستندات و دلایل، زمینه احقاق حق و صیانت از بیت‌المال را فراهم آوردند، صمیمانه قدردانی کرد.



وی اضافه کرد: بی‌تردید، حمایت دستگاه قضایی از اقدامات قانونی ادارات اجرایی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ حقوق عمومی است.