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برداشت انگور از هزار و ۶۰۰ هکتار تاکستانهای خراسان جنوبی آغاز شده و متناسب با زمان رسیدگی ارقام مختلف، تا اواخر شهریورماه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: شرایط مناسب آب و هوایی، مدیریت مطلوب باغ ها و اجرای توصیههای فنی سبب شده امسال عملکرد تاکستانهای استان نسبت به سال گذشته افزایش یابد.
اسفندیاری افزود: این محصول به عنوان یکی از مهمترین محصولات باغی خراسان جنوبی، نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، تأمین درآمد باغداران و توسعه اقتصاد مناطق روستایی دارد.
وی گفت: بیشترین سطح زیرکشت انگور استان مربوط به شهرستانهای قاینات، زیرکوه، خوسف و سرایان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: از مهمترین ارقام تولیدی استان میتوان به یاقوتی، عسگری، حسینی، ترکمن ۴، فخری، صاحبی و سایر ارقام بومی اشاره کرد که علاوه بر مصرف تازهخوری، در صنایع تبدیلی و فرآوری از جمله تولید کشمش، آبغوره و سرکه مورد استفاده قرار میگیرند.
اسفندیاری گفت: در چند سال اخیر باغهای بعضی ارقام تجاری خارجی مثل رقم موندراپ و فیلیم و سایر در مناطق مختلف استان، از جمله در شهرستانهای زیرکوه، خوسف و سرایان به صورت باغهای مجموعهای و سازگاری احداث شده است.
وی افزود: برداشت ارقام زودرس از جمله یاقوتی زودتر آغاز شده و برداشت سایر ارقام تا نیمه دوم شهریورماه در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: کیفیت مطلوب محصول امسال، نویدبخش عرضه انگور با بازارپسندی مناسب و افزایش درآمد باغداران است.
اسفندیاری افزود: در راستای ارتقای بهرهوری و افزایش تولید، برنامههایی از جمله مدیریت بهینه مصرف آب، توسعه سامانههای نوین آبیاری، اجرای هرس اصولی، تغذیه متعادل باغ ها، کنترل و مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریها، همچنین آموزشهای فنی و بازدیدهای مستمر کارشناسان جهاد کشاورزی از باغها در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: پیشبینی میشود امسال حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ تن انگور از تاکستانهای خراسان جنوبی برداشت شود که بخش قابل توجهی از آن علاوه بر تأمین نیاز بازار استان، به سایر استانهای کشور از جمله سیستان و بلوچستان و تهران ارسال میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: برآوردها نشان میدهد ارزش اقتصادی محصول تولیدی امسال بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال خواهد بود که نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهرهبرداران و توسعه زنجیره ارزش محصولات باغی استان ایفا میکند.
اسفندیاری گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی از باغداران خواستهاند با رعایت اصول فنی برداشت، بستهبندی مناسب، حملونقل اصولی و عرضه محصول با کیفیت، ضمن کاهش ضایعات، زمینه افزایش ارزش افزوده و توسعه بازارهای مصرف را فراهم کنند.