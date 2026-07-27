اصفهان به‌عنوان یکی از قطب‌های تاریخی، صنعتی و تولیدی کشور، توسعه مهارت‌آموزی را در کانون برنامه‌های خود برای آینده اشتغال قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مسیر، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به‌عنوان یکی از متولیان اصلی، با اجرای دوره‌های مهارتی، نقش مؤثری در تربیت نیروی کار متخصص و پاسخگویی به نیاز بازار کار ایفا می‌کند.

دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای با بهره‌گیری از شیوه‌های نوین، مهارت‌محور و کاربردی، از آموزش‌های سنتی متمایز شده‌اند و زمینه ورود سریع‌تر مهارت‌آموختگان به بازار کار را فراهم می‌کنند.

کارشناسان بر این باورند که توسعه پایدار اصفهان از مسیر گسترش مهارت‌آموزی می‌گذرد؛ مسیری که در آن جوانان با فراگیری یک فن و حرفه، ضمن افزایش فرصت‌های اشتغال، به رونق تولید، ارتقای بهره‌وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک می‌کنند.

امروز در اصفهان، نسلی در حال شکل‌گیری است که با تکیه بر دانش عملی و مهارت، آینده‌ای مبتنی بر اشتغال، تولید و توسعه را رقم می‌زند.