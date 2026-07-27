به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در راستای تحقق سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست در بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اثرات زیست‌محیطی، طرح تجهیز پاسگاه‌های محیط‌بانی حوزه تالاب بین‌المللی انزلی به سامانه‌های روشنایی مجهز به فتوسل و انرژی خورشیدی، در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرهاد حسینی طایفه افزود: تالاب بین‌المللی انزلی یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی کشور و از تالاب‌های ثبت‌شده در کنوانسیون رامسر است که حفاظت مؤثر آن نیازمند بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تجهیزات به‌روز و استفاده از راهکار‌های سازگار با محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با اشاره به مزایای اجرای این طرح گفت: استفاده از انرژی خورشیدی علاوه بر کاهش وابستگی به شبکه برق، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش پایداری خدمات‌رسانی در پاسگاه‌های محیط‌بانی، موجب کاهش انتشار آلاینده‌ها و ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های پاک خواهد شد.

فرهاد حسینی طایفه افزود: محیط‌بانان به‌عنوان حافظان شبانه‌روزی طبیعت، برای انجام مأموریت‌های حفاظتی خود نیازمند زیرساخت‌های مناسب هستند و تجهیز پاسگاه‌ها به سامانه‌های نوین روشنایی، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات حفاظتی، افزایش ایمنی و بهبود شرایط فعالیت آنان به شمار می‌رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه چنین طرح‌هایی، زمینه ارتقای مدیریت زیست‌محیطی، افزایش بهره‌وری انرژی و حفاظت هرچه مؤثرتر از سرمایه‌های طبیعی استان فراهم شود و تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ذخیره‌گاه‌های طبیعی کشور، از مزایای فناوری‌های پاک و دوستدار محیط زیست بیش از پیش بهره‌مند شود.