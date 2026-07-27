پخش زنده
امروز: -
روابط عمومی سپاه فجر استان فارس اعلام کرد: عملیات خنثیسازی و انهدام تعدادی بمب عملنکرده از صبح امروز (دوشنبه ۵ مرداد) در حوالی شهرک محمدآباد شهرستان جهرم آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس اطلاعیه منتشر شده، این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی توسط تیمهای تخصصی چک و خنثی انجام میشود. بر اساس برنامهریزی صورتگرفته، این عملیات کنترلشده از ساعت ۷:۰۰ صبح امروز آغاز شده و تا ساعت ۱۲:۰۰ ظهر و تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
در این اطلاعیه از شهروندان شهر جهرم درخواست شده است که در صورت شنیدن صدای انفجار در محدوده شهرک محمدآباد، ضمن حفظ آرامش کامل، از تجمع و نزدیک شدن به محل انجام عملیات ، خودداری کنند.