به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،وی در تشریح روند انتخاب کارشناس برتر گفت: در نامه‌ای از سوی معاونت پژوهشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، از مراکز استان‌ها درخواست شد تا کارشناسان آزمایشگاهی واحد‌های دانشگاهی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند و بر اساس شاخص‌های مشخص، یک نفر به عنوان کارشناس برتر آزمایشگاه استان انتخاب و به سازمان مرکزی معرفی شود.

آزاد افزود: آشنایی با مباحث استانداردها، به‌ویژه استاندارد ISO/IEC ۱۷۰۲۵ و مشارکت در فرآیند دریافت این گواهی، تسلط بر دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و آشنایی با نحوه عملکرد و کار با آنها، همچنین آشنایی با آزمایش‌های مختلف و فرآیند انجام آنها، از جمله مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه در این ارزیابی بوده است.