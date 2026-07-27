صدای مردم در اتاق خبر.

گلایه های مردم و فروشندگان سمنان از وضعیت کالابرگ

با ادامه‌دار شدن مشکل تأمین و تسویه کالابرگ، این روز‌ها مردم برای خرید کالابرگی و فروشندگان برای تسویه مطالبات خود با مشکل مواجه‌ شده اند.