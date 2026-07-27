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با ادامهدار شدن مشکل تأمین و تسویه کالابرگ، این روزها مردم برای خرید کالابرگی و فروشندگان برای تسویه مطالبات خود با مشکل مواجه شده اند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️ این دغدغه هم مردم را برای تهیه اقلام اساسی در فروشگاههای مواد غذایی خرد با مشکل مواجه کرده و هم فروشندگان از پرداختنشدن مطالبات خود گلایه دارند
مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در اتاق خبر درباره پرداخت نشدن مطالبات فروشندگان در ازای اجناس کالابرگی توضیح داد.
اتاق خبر هر شب در مجموعه ۲۰ خبر سیمای مرکز سمنان پخش میشود.