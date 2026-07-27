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شهرستان نیریز همزمان با برگزاری سی و دومین سوگواره تعزیه کشوری فارس، از هفتم تا نهم مرداد میزبان چهارمین سوگواره کشوری تعزیه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، در این رویداد بزرگ فرهنگی که با هدف پاسداشت آیینهای عاشورایی برگزار میشود، گروههای برجسته تعزیهخوانی از استانهای تهران، اصفهان، چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)، مرکزی (زرندیه و تفرش) و همچنین استان فارس ، شهرهای شیراز و نیریز به اجرای نسخههای تعزیه میپردازند.
این سوگواره در بازه زمانی سهروزه در «مجموعه فرهنگی شهید حاج قاسم سلیمانی» واقع در دریاچه مصنوعی نیریز برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند هر روز در دو نوبت ساعت ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ به تماشای این آیینهای سنتی بنشینند.
این رویداد ملی به دلیل همافزایی با سوگواره کشوری تعزیه فارس، فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات هنری و ترویج فرهنگ غنی عاشورایی در سطح کشور محسوب میشود.