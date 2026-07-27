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بلافاصله پس از وقوع تخریب بخشی از محور ترانزیتی زاهدان - خاش توسط عوامل ضدانقلاب هشت دستگاه ماشین آلات راهداری به محل اعزام و محور بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، سرپرست معاونت راهداری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت: با پایان عملیات اضطراری، تردد وسایل نقلیه در این مسیر بدون وقفه برقرار شد و هماکنون عبور و مرور در این محور در جریان است.
محمدرضا دشتیزاده با تاکید بر اهمیت محور ترانزیتی زاهدان - خاش به عنوان یکی از مسیرهای اصلی ترانزیتی استان، افزود: این حادثه هیچگونه تلفات یا مصدومیت جانی در پی نداشت و نیروهای راهداری با حضور سریع و هماهنگ ضمن ایمنسازی مسیر، شرایط را در کوتاهترین زمان ممکن به حالت عادی بازگرداندند.
وی ادامه داد: تردد در تمامی محورهای استان بدون اختلالی با آرامش در جریان است.