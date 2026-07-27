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رمان «وقتی برگشتم، کوه آنجا بود» به قلم سجاد خالقی، نویسنده چهارمحال و بختیاری، روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این رمان تصویری بیتکلف و اصیل از زندگی در روستاهای دورافتاده زاگرس را ترسیم میکند.
رئیس حوزه هنری استان گفت: ادبیات داستانی زمانی به بلوغ میرسد که از نگاههای بیرونی فاصله گرفته و روایتگرِ جانی باشد که از دل خاک برخاسته است. این رمان با شناخت دقیق از جغرافیای سخت و پرمهر زاگرس، به سراغ داستانی از جنس زندگی رفته است.»
قائدی در تبیین فضای داستانی این اثر گفت: داستان در روستایی دورافتاده میگذرد که محرومیتهای آن، نه تنها یک بستر، بلکه به بخشی از هویت و ضربآهنگ داستان تبدیل شده است. محور اصلی رمان، تقابل انسان با بحرانهای طبیعی مانند رانش زمین و تلاش برای نجات همنوعان است؛ جایی که قهرمان داستان نه یک سوپرمن خیالی، بلکه انسانی است که با شجاعت در پی گرهگشایی است.
وی همچنین با تمجید از فرم روایی این رمان افزود: نویسنده با استفاده از روایت دوگانه و نگریستن به یک واقعه مشترک از دو زاویه دید متفاوت، عمق اثر را دوچندان کرده است. در این کتاب، کوه تنها یک جغرافیا نیست، بلکه راوی خاموش اصالتی است که در وجود مردم زاگرسنشین ریشه دارد.
علاقهمندان به تهیه این رمان میتوانند به وبسایت انتشارات «سوره مهر» یا فروشگاههای این انتشارات در سراسر کشور مراجعه کنند.