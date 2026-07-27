درشهرستان طرقبه شاندیز، به بیش از دو هزار قلاده سگ در سال گذشته واکسن هاری تزریق شد.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره دامپزشکی طرقبه شاندیز با اشاره به تحقق کامل برنامه پیش بینی ایمن سازی سگ‌ها در سال گذشته گفت:مایه کوبی و تزریق واکسن هاری به صورت رایگان و مستمر ادامه داشته و از ابتدای سال جاری تا کنون نیز بیش از ۵۰۰ قلاده سگ در برابر بیماری هاری واکسینه شده‌اند.

علیرضا قدرتی خاطر نشان کرد: شهرستان طرقبه شاندیز در خصوص مهار هاری و عقیم سازی سگ‌های پرسه زن و بلاصاحب جزو شهرستان‌های برتر در استان قرار دارد و آمادگی دارد تا تجربیات بدست آمده در این حوزه را با دیگر شهرستان‌های کشور به اشتراک بگذارد.