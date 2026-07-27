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رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تأکید بر نقش الگوی کشت در مقابله با کمآبی و تغییر اقلیم، گفت: امسال نیز الگوی محصولات گلخانهای و زراعت چوب ابلاغ میشود و تا پایان سال الگوی تولید محصولات دامی نیز نهایی خواهد شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا گلمحمدی در گفتوگوی تلویزیونی برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، گفت: تدوین و نظارت بر الگوی کشت بر عهده سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج است و در سال گذشته الگوی کشت با هدف کاهش پنج میلیارد مترمکعبی مصرف آب نسبت به الگوی پیشین ابلاغ شد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ادامه داد: این الگو به صورت الکترونیکی به استانها ابلاغ و بازخورد کشاورزان و مراکز دهستان نیز دریافت شد.
وی از ابلاغ نخستین الگوی کشت محصولات باغبانی، الگوی تولید محصولات شیلاتی و نخستین نسخه الگوی محصولات دارویی خبر داد و افزود: نسخههای جدید این الگوها در حال آمادهسازی است و امسال نیز الگوی محصولات گلخانهای و زراعت چوب ابلاغ میشود و تا پایان سال الگوی تولید محصولات دامی نیز نهایی خواهد شد.
گلمحمدی با بیان اینکه اجرای الگوی کشت با وجود شرایط خاص کشور مطابق برنامه پیش میرود، تصریح کرد: بر اساس ارزیابیها، در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ حدود ۸۳ درصد الگوی کشت ابلاغی در کشور اجرایی شده است.
رئیس سازمان تات همچنین از راهاندازی مرکز پایش تولید کشاورزی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این مرکز به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای حکمرانی داده در بخش کشاورزی، وظیفه پایش تولید، اتصال سامانهها و کمک به تصمیمسازی در حوزه امنیت غذایی را بر عهده دارد.
وی افزود: سامانه «تصمیمیار الگوی کشت» بر اساس شرایط اقلیمی و ظرفیت هر منطقه، پس از تکمیل سطح کشت یک محصول، محصول جایگزین مناسب را به کشاورز پیشنهاد میدهد.
گلمحمدی ادامه داد: سامانه «مزرعه من» نیز به صورت آزمایشی در یکی از استانها راهاندازی شده و کشاورزان با ثبت اطلاعات مزرعه خود، مشاوره تخصصی مبتنی بر دادههای تناسب اراضی، ارقام مناسب و دستورالعملهای کشت دریافت میکنند.
وی با اشاره به استفاده از پایش ماهوارهای و هوش مصنوعی گفت: برنامهریزی شده است تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، محصولات اساسی به همراه سیبزمینی و پیاز به طور کامل پایش شوند تا امکان پیشبینی دقیقتر تولید و مدیریت بازار فراهم شود.
رئیس سازمان تات در تشریح اهمیت این موضوع به نمونه کشت پیاز در جیرفت اشاره کرد و گفت: در مقطعی الگوی کشت پیاز برای این منطقه حدود ۹ هزار هکتار تعیین شده بود، اما سطح واقعی کشت به حدود ۲۳ هزار هکتار رسید. امسال نیز با وجود ابلاغ الگوی حدود ۶ هزار و ۸۰۰ هکتاری، پایشها سطح واقعی را بیش از ۱۱ هزار هکتار نشان میدهد.
وی افزود: هدف از این رصد دقیق، محدود کردن کشاورز نیست، بلکه پیشبینی بهموقع مازاد یا کمبود تولید، شناسایی بازار مصرف و جلوگیری از بروز بحران در زمان عرضه است.
گلمحمدی همچنین از ایجاد ۳۸ هزار ایستگاه هواشناسی مجازی در نزدیکی مزارع خبر داد و گفت: این ایستگاهها میتوانند هشدارهای لازم درباره رخدادهایی مانند سرمازدگی را تا دو هفته زودتر در اختیار کشاورزان قرار دهند.