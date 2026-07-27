دیشب هم میدان‌های اصلی شهر‌ها بار دیگر شاهد تجلی بصیرت و ولایت‌مداری مردمی بود که خستگی‌ناپذیر، پرچم ایستادگی را در یکصد و چهل و هشتمین شب متوالی برافراشته نگاه داشته‌اند.

فریاد استکبارستیزی مردم خراسان شمالی در صد و چهل و هشتمین شب حماسه

فریاد استکبارستیزی مردم خراسان شمالی در صد و چهل و هشتمین شب حماسه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، شهروندان انقلابی بجنورد با حضوری حماسی، بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و بر تداوم مسیر مقاومت تا پیروزی نهایی جبهه حق تأکید ورزیدند.



این حضور مقتدرانه، پیامی روشن به جهانیان مبنی بر پایداری ملت ایران در دفاع از آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



یکصد و چهل و هشتمین شب از اجتماعات مردمی اسفراین هم در خیابان‌ها برگزار شد و شرکت‌کنندگان همراه با شهید قائد امت برای پیروزی رزمندگان اسلام و نابودی استکباری جهانی دست به دعا برداشتند.