۳۰۰ جهادگر عرصه سلامت استان فارس همزمان با نزدیک شدن به ایام پیاده‌روی اربعین حسینی، در قالب ۱۱ درمانگاه عمومی و تخصصی، برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زائران سید الشهدا به عراق اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان فارس گفت: پس از تشکیل «قرارگاه اربعین بسیج جامعه پزشکی استان» در خردادماه سال جاری و فراخوان عمومی، بیش از ۹۳۰ نفر اعلام آمادگی کردند که از این میان، ۳۰۰ جهادگر بر اساس شاخص‌های علمی و نیاز‌های تخصصی درمانگاه‌ها انتخاب شدند.

سرهنگ پاسدار حسین صمصام با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای برپایی این پایگاه‌های درمانی افزود: این ۱۱ درمانگاه جهادی با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشکده علوم پزشکی لارستان و سازمان بسیج جامعه پزشکی استان فارس تجهیز و راه‌اندازی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با این مأموریت فرامرزی، بخش دیگری از جهادگران سلامت همچنان در مراکز درمانی و میعادگاه‌های داخلی استان، مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند .