مدیرکل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از اهدای تبلت به ده دانشگاه هدف که در مناطق محروم قرار دارند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالفضل دانشور گفت: این اقدام برای فرهنگ سازی و طرح حمایت از دانشجویان توانخواه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌شود.

وی گفت: این طرح در مرحله نخست و با مشارکت بنیاد علوی، با اهدا ۲۵ دستگاه تبلت برای استفاده دانشجویان نابینا در دانشگاه‌های هدف آغاز می‌شود و در صورت حمایت بنیاد علوی، دیگر دانشگاه‌ها نیز از این طرح بهره‌مند خواهند شد.

بنا بر اعلام سازمان امور دانشجویان، مراسم رونمایی از طرح حمایت از دانشجویان توانخواه، فردا سه شنبه ۶ مرداد ساعت ۱۰ صبح با حضور حبیبا، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان رئیس بنیاد علوی، مسئولین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و روسای دانشگاه‌های منتخب در محل این سازمان برگزار خواهد شد.

گفتنی است بر اساس آخرین آمار تجمیعی بیش از ۵ هزار دانشجوی توانخواه شامل دانشجویان نابینا، ناشنوا و معلولان جسمی حرکتی در دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحصیل می‌کنند که نیازمند اقدامات حمایتی هستند.