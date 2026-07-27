رئیس قوه قضائیه در سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله شبیری‌زنجانی با این مرجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت آیت‌الله شبیری‌زنجانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، با وی دیدار و گفت‌وگو کرد.

آیت‌الله شبیری‌زنجانی در این دیدار، ضمن آرزوی توفیق برای رئیس قوه قضائیه در دوره جدید مدیریتی‌اش، کار قضا و قضاوت را از شؤون بسیار خطیر و سنگین قلمداد کرد و به بیان توصیه‌هایی در زمینه نیل به قضای تراز اسلامی پرداخت.

رئیس قوه قضائیه نیز در اثنای این دیدار، در سخنانی با تأکید بر اینکه عموم مسئولان و کارگزاران نظام، بالاخص دست‌اندرکاران امر قضا، محتاج و نیازمند دعا و ارشادات مراجع عظام تقلید و علما هستند، گفت: امر قضا و کار قضاوت از جمله امورات بسیار خطیر و حساس است و سلسله مهمات مردم در شرع و اجتماع به تصدیق و تجویز قاضی مُنتظم می‌شود. حکم قاضی با مال یا عرض یا جان مردم مرتبط است؛ فلذا کار قضاوت نیازمند احتیاط صددرصدی است.