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مدیر حوزه علمیه سفیران هدایت تهران از اجرای طرح تربیتی «مسجد، حوزه و مدرسه» با هدف تربیت دینی و انقلابی نسل جدید در مدرسه منتظران حضرت ولیعصر (عج) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد عابدینزاده با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی حوزویان در تربیت دانشآموزان اظهار داشت: در راستای تحقق منویات رهبری پیرامون تربیت مسجدمحور و پیوند ناگسستنی میان «مسجد، حوزه و مدرسه»، مدرسه منتظران حضرت ولیعصر (عج) با بهرهگیری از ظرفیت استادان و طلاب این حوزه علمیه، برنامههای آموزشی و تربیتی متنوعی را برای سال تحصیلی جدید تدارک دیده است.
مدیر مدرسه علمیه سفیران هدایت امام صادق (ع) افزود: این مجموعه با رویکرد آموزشِ همراه با نشاط و خلاقیت، سرفصلهایی نظیر حفظ و فهم قرآن کریم، شاهنامهخوانی، مشاعره، تقویت فن بیان، ورزشهای گروهی، انس با کتاب، اردوهای علمی-مهارتی و همچنین آشنایی با مکتب فکری و شخصیت شهید حضرت آیتالله خامنهای (قائد شهید امت) را برای دانشآموزان اجرا میکند.
امام جماعت مسجد حضرت ولیعصر (عج) تصریح کرد: هدف نهایی این طرح، ایفای نقش مؤثر در تربیت شایسته و قرآنمحور کودکان و نوجوانان در بستر محلات مسجدمحور است.