وداع مردم شیروان با مادر خبرنگار شهید میثم امانی
خانم گل بی بی بیچرانلو مادر شهید میثم امانی با بدرقه مردم و خانواده شهدا در شیروان تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی،
آیین تشییع پیکر گل بی بی بیچرانلو مادر شهید میثم امانی در فضایی آکنده از معنویت وبا حضور خانواده معظم شهدا. ایثارگران. اصحاب رسانه، مدیران وشماری از شخصیتهای استانی و شهرستانی از خیابان فلسطین یک آغاز وتا گلزار شهدا شهر زیارت ادامه داشت.
مردم قدر شناس شیروان آمده بودند تا بانویی را بدرقه کنند که سالها با صبری زینب گونه داغ تنها فرزند شهید خود را تحمل و فرزند دیگری را در راه انقلاب اسلامی جانباز تقدیم دهد؛ و با ایمان و استقامت نام و راه شهیدش را زنده نگه داشت مادری که با تقدیم یک تن از لاله آسمانی برگ زرینی از فرهنگ ایثار و مقاومت را در تاریخ این سرزمین به یادگار گذاشت.