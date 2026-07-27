به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان با رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در بعضی نقاط مرکزی استان نیز ناپایداری جوی بصورت افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا است.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آب‌های دریای عمان و تنگه هرمز به ویژه صبح تا ظهر متلاطم است و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی صورت پذیرد.

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حمزه نژاد افزود: از روز سه شنبه در هرمزگان افزایش دما و در نیمه شرقی استان همراه با وزش باد گرم و خشک و احتمال گرد و غبار پیش بینی می‌شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی از فردا تا پایان هفته افزایش ۲ تا ۵ درجه‌ای دما و کاهش رطوبت نسبی هوا در استان پیش بینی می‌شود.

توصیه می‌شود تمهیدات لازم اندیشیده شده و از رفت و آمد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز بویژه ظهر خودداری شود.