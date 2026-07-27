

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،سومین دوره مسابقات کشوری شطرنج اوپن جام لنگرود، از تاریخ ۲۸ تیرماه تا یکم مردادماه ۱۴۰۵، به میزبانی هیئت شطرنج شهرستان لنگرود و با همکاری مسئولان استانی در استان گیلان برگزار شد.

این رقابت‌ها با استقبال جامعه شطرنج کشور مواجه گردید و در مجموع ۴۲۶ بازیکن زن و مرد از ۲۳ استان جمهوری اسلامی ایران در آن شرکت داشتند.

شرکت کنندگان در طول پنج روز رقابت فشرده، در قالب سیستم سوئیسی و در گروه‌های سنی و رده‌های مختلف به مصاف یکدیگر رفتند.

پس از انجام بازی‌های حساس و نفسگیر، جدول نهایی برترینهای مسابقات مشخص شد و در نهایت، عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات به «روزبه دژدار» دانشجوی رشته کامپیوتر دانشگاه رازی، تعلق گرفت. دژدار با نمایشی هوشمندانه و کسب بیشترین امتیاز ممکن، توانست نام خود را به عنوان قهرمان سومین جام اوپن لنگرود در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کند.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور مسئولان محلی و ورزشی استان گیلان برگزار شد و به نفرات برتر جوایز نفیسی به همراه لوحهای افتخار اهدا گردید. برگزارکنندگان این رویداد، هدف از میزبانی را توسعه و ترویج فرهنگ شطرنج در منطقه و شناسایی استعدادهای نوظهور عنوان کردند.