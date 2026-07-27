پایانه برون‌شهری در محوطه مرز شلمچه با هدف تسهیل جابه‌جایی زائران و افزایش سرعت انتقال مسافران به مقاصد مختلف، راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ ولی‌الله حیاتی معاون امنیتی، انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای مدیریت بازگشت زائران اربعین حسینی گفت: خدمات‌رسانی به زائران تا پنج روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت و تمامی دستگاه‌های اجرایی تا بازگشت آخرین زائر در آماده‌باش کامل خواهند بود.

او افزود: شهرداری‌های تهران و شیراز نیز همچون ایام ورود زائران، تا زمان بازگشت آخرین نفر در حوزه خدمات شهری و پشتیبانی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

حیاتی از راه‌اندازی پایانه برون‌شهری در محوطه مرزی شلمچه خبر داد و گفت: این پایانه با هدف تسهیل جابه‌جایی زائران و افزایش سرعت انتقال مسافران به مقاصد مختلف، خدمات‌رسانی خواهد کرد.

معاون امنیتی، انتظامی استاندار خوزستان با اشاره به افزایش سهمیه کارت‌های سوخت در سطح شهرستان خرمشهر، این اقدام را در راستای تأمین نیاز ناوگان حمل‌ونقل و رفاه زائران عنوان کرد.

او با بیان اینکه تمامی پیش‌بینی‌ها برای بازگشت زائران اندیشیده شده است، گفت: با بهره‌برداری از پل خرمشهر، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت رفت و آمد زوار فراهم شده و مشکلی در روند بازگشت زائران پیش‌بینی نمی‌شود.

حیاتی تأکید کرد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل شامل اتوبوس، قطار و کشتی برای انتقال زائران در مسیر‌های خرمشهر، شلمچه و بصره در رفت و برگشت به‌کار گرفته خواهد شد تا بازگشت زائران با سهولت، ایمنی و نظم انجام شود.