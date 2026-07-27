سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با هشدار نسبت به وضعیت تأمین دارو در کشور، گفت: امروز با کمبود جدی و بحرانی دارو در کشور مواجه هستیم و توسعه فناوری‌های دارویی، راهکار کاهش وابستگی به واردات و مقابله با تحریم‌هاست.

توسعه فناوری‌های دارویی، راهکار کاهش وابستگی به واردات و مقابله با تحریم‌ها

توسعه فناوری‌های دارویی، راهکار کاهش وابستگی به واردات و مقابله با تحریم‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سلمان اسحاقی، با اشاره به آثار تحریم‌ها بر حوزه دارو، اظهار داشت: پیش از جنگ نیز تحریم‌های ظالمانه آسیب‌های جدی به حوزه سلامت و تأمین دارو وارد کرده بود و در دوران جنگ نیز به دلیل افزایش محدودیت‌ها، فشارها بر این حوزه بیشتر شد؛ بنابراین ناگزیر هستیم با حمایت از مراکزی مانند مرکز رشد واحدهای فناوری فرآورده‌های دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ظرفیت تولید داخلی و فناوری‌های دارویی را تقویت کنیم.

وی افزود: اگر قرار است تحریم‌ها و آثار جنگ در حوزه سلامت بی‌اثر شود، باید توجه ویژه‌ای به مراکز رشد واحدهای فناوری فرآورده‌های دارویی داشته باشیم و با یک چشم‌انداز مشخص و برنامه عملیاتی، به سمت تحقق این اهداف حرکت کنیم.

اسحاقی با هشدار نسبت به وضعیت تأمین دارو در کشور، گفت: امروز با کمبود جدی و بحرانی دارو در کشور مواجه هستیم و از سوی دیگر، به دلیل مشکلات تأمین مواد اولیه وارداتی، شاهد افزایش قیمت دارو نیز هستیم اگر قرار است داروهای با کیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، باید حمایت ویژه‌ای از مراکز تولیدکننده و فناور حوزه دارو صورت گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: کمیسیون بهداشت و درمان به دولت هشدار داد که باید یک نقشه راه مدون، مشخص و قابل اجرا برای جبران آثار تحریم‌ها و جنگ در حوزه سلامت تدوین شود؛ چراکه اگر برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها و مدیریت آثار جنگ در حوزه سلامت برنامه اجرایی نداشته باشیم، در آینده با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه خواهیم شد.

وی تاکید کرد: بخشی از خسارت‌های ناشی از جنگ، از جمله آسیب‌های زیرساختی و خسارت‌های ناشی از بمباران، با حمایت مردم و تلاش مسئولان و مجاهدان قابل جبران است و می‌توان زیرساخت‌های آسیب‌دیده را دوباره بازسازی کرد، اما یک زیرساخت حیاتی وجود دارد که بی‌توجهی به آن می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد و حتی نتیجه آن مرگ و میر بیماران باشد و آن، تأمین پایدار دارو و دسترسی آسان مردم به دارو است.

اسحاقی افزود: بنابراین باید به زیرساخت‌های دارویی کشور توجه ویژه‌ای شود و با حمایت از مراکز رشد، دانش‌بنیان و فناور، زمینه تولید داخلی، تأمین پایدار و دسترسی آسان مردم به دارو فراهم شود.