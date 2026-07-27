یک مقام آگاه به خبرگزاری صداوسیما گفت: ساعاتی پیش و در ساعات اولیه بامداد امروز دوشنبه ۵ مرداد ماه ۶ فروند کشتی متخلف با خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و موقعیت یاب خود و نیز با تحریک ارتش کودک کش و تروریستی آمریکا قصد عبور از مسیر غیر قانونی و نا ایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شد و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند.

این مقام آگاه افزود: همانگونه که قبلا هم اعلام شده بود مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است و مابقی مسیر‌ها آلوده است و راه به جایی ندارد.