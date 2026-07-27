انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، از دو نانوا در اصفهان به عنوان الگوی نانوایان متعهد و مسئولیت پذیر تجلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان اصفهان گفت: این انجمن، این بار به جای تذکر و نظارت، با رویکردی متفاوت قدم به نانوایی‌ها گذاشتیم و از نانوایانی تجلیل کردیم که بدون اجبار بازرس، خودشان بازرس وجدان خویش بوده و هستند.

مجتبی برزگر، توجه به کیفیت پخت از مراحل اول تا تحویل به مشتری، رعایت نکات بهداشتی، مشتری مداری و انصاف در قیمت را از جمله موارد مورد تأکید در انتخاب نانوایان متعهد و مسئولیت پذیر اعلام کرد.

وی ادامه داد: ما نیامده‌ایم که فقط یک لوح سپاس بدهیم؛ آمده‌ایم بگوییم که جامعه، قدردان آنهایی است که در سخت‌ترین شرایط، کیفیت را فدای سود شخصی نکرده و نمی‌کنند.