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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه از راهاندازی ۵ ایستگاه خوابزدایی در محورهای مواصلاتی استان همزمان با تردد زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: این ایستگاهها با هدف کاهش تصادفات ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان، در نقاط مستعد حادثه مستقر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه، با اشاره به اجرای طرح ارتقای ایمنی سفرهای اربعین اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در کریدور بزرگراه کربلا و محورهای منتهی به پایانه مرزی خسروی، ۵ ایستگاه خوابزدایی در کریدور بزرگراه کربلا محور اصلی تردد زوار راهاندازی شده است تا با ایجاد فرصت استراحت کوتاه برای رانندگان، از بروز حوادث ناشی از خستگی جلوگیری شود. وی افزود: محل استقرار این ایستگاهها با بهرهگیری از بررسیهای کارشناسی و تحلیل نقاط مستعد حادثه توسط کارشناسان ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه انتخاب شده است. در این ایستگاهها با پذیرایی از رانندگان، ارائه نوشیدنی و ایجاد فضایی برای توقفی چند دقیقهای، تلاش میشود هوشیاری رانندگان افزایش یافته و خطر خوابآلودگی در طول مسیر کاهش یابد. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با بیان اینکه بررسی تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد بخش قابل توجهی از تصادفات جادهای در ایام اربعین ناشی از خستگی و خوابآلودگی رانندگان بوده است، تصریح کرد: از این رو، راهاندازی ایستگاههای خوابزدایی یکی از اقدامات مؤثر و پیشگیرانه برای کاهش سوانح رانندگی و افزایش ایمنی سفر زائران به شمار میرود و از رانندگان نیز انتظار میرود با مشاهده علائم خستگی، حتماً از این ایستگاهها استفاده کنند. سلیمی خاطرنشان کرد: این ایستگاهها در مرحله نخست در مسیر رفت زائران فعالیت میکنند و پس از آغاز موج بازگشت، متناسب با تغییر الگوی تردد، به مسیر بازگشت منتقل خواهند شد تا خدماترسانی به رانندگان در هر دو مرحله سفر ادامه داشته باشد. وی تأکید کرد: ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اجرای این طرح و سایر برنامههای ایمنی، تمام توان خود را برای کاهش تصادفات و فراهم کردن سفری ایمن برای زائران اربعین حسینی به کار گرفته است.