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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی گفت: واریز یارانه نقدی کودهای پتاسه و فسفاته برای کشاورزان آغاز شده هدف اصلی این اقدام وزارت جهاد کشاورزی کاهش هزینههای تولید و کمک به پایداری امنیت غذایی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، محسن نظام دوست گفت: این یارانه باعث میشود کشاورزان دسترسی راحتتری به نهادههای ضروری داشته باشند.
وی ادامه داد: کشاورزان برای دریافت این یارانه و کسب اطلاعات بیشتر به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود یا کارگزاریهای مجاز مراجعه کنند مرحله اول این طرح از شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ اجرایی شده و برای آگاهی از شرایط دقیق و جزئیات تکمیلی میتوانند با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در ارتباط باشند.