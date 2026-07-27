به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سیدرضا حسینی مدیرکل بنیاد شهید و ایثارگران خوزستان گفت: بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی سازمان مرکزی بنیاد شهید به استان‌های مرزی، فعالیت‌های این نهاد در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه آغاز شده است.

او افزود: بنیاد شهید خوزستان در اربعین امسال با برپایی ۵۵ موکب، خدمت‌رسانی به زائران حسینی را در دستور کار قرار داده است و در این مسیر، ۹ غرفه فرهنگی نیز در کنار موکب‌های خدماتی فعال شده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با بیان اینکه به دلیل حملات اخیر آمریکا به منطقه شلمچه، همه غرفه‌های فرهنگی در مرز چذابه متمرکز شده‌اند، گفت: این غرفه‌ها از ۶ تا ۱۵ مردادماه پذیرای زائران خواهند بود.

حسینی ادامه داد: غرفه‌های هم‌عهدی با شهدا، رهبر شهید، از شهید بگو، امید ایران با کارگاه‌های هنری، غرفه ویژه کودک و نوجوان، ختم قرآن و صلوات به نیابت از شهدا، نایب‌الشهید و نیز ارائه محصولات فرهنگی از جمله کلاه، شال و تصاویر شهدا، بخشی از اقدامات فرهنگی تدارک دیده شده برای زائران است.

او به ارائه خدمات درمانی و حمایتی ویژه جانبازان اشاره کرد و گفت: موکب‌های سلامت با استقرار ۲۴ ساعته تیم‌های پزشکی، اتاق سرد ویژه جانبازان قطع عضو و شیمیایی، غرفه تعمیرات ویلچر و پروتز و نیز باجه بیمه، برای رفاه حال جامعه ایثارگری در مرز‌ها فعال شده‌اند.

حسینی با اشاره به آمار شهدای جنگ رمضان در خوزستان افزود: از آغاز این جنگ تاکنون، استان خوزستان ۱۴۴ شهید تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است که از این تعداد، ۴ کودک شهید، ۲ شهید زن هستند، همچنین ۱۷۰ فرزند شهید و ۱۳۲ خانواده شهید زیر پوشش بنیاد شهید قرار گرفته‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان شهرستان‌های اهواز، اندیمشک، دزفول، ایذه، آبادان، باغملک، رامهرمز، شوش، گتوند و مسجدسلیمان را به ترتیب دارای بیشترین آمار شهدا در این دوران اعلام کرد و گفت: شهدای ما قهرمانانی هستند که در کنار سایر رزمندگان، شبانه‌روز در راه دفاع از میهن اسلامی ایستادگی کردند.