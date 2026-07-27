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برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۵ مرداد را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای آمریکا
نیویورکتایمز
در واشنگتن، نتانیاهو با یک قانون متعادل کننده ظریف مواجه است
بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل، قرار است روز سهشنبه با رئیسجمهور ترامپ دیدار کند که یک چشمش به ایران و دیگری به انتخابات آینده در کشورش است.
پنتاگون نحوه گزارش تلفات در جنگ ایران را تغییر میدهد
این تغییرات، تعداد تلفات را در دو صفحه وب جداگانه تفکیک کرد و به طور بالقوه، شمارش کل تلفات جنگ را دشوارتر ساخت.
واشنگتنپست
سوابق نشان میدهد منبع ادعای دروغین بوتجج «از نظر روانی ناپایدار» به نظر میرسد
دادستان کل میشیگان در حال بررسی چگونگی رسیدگی به اتهامی است که منجر به جدایی وزیر سابق کابینه از دوقلوهای ۴ سالهاش شد
۶۷ برخورد قایق. ۲۲۱ کشته. مقامات گزارش میدهند که مصرف کوکائین کاهش نیافته است.
رئیس جمهور میگوید عملیات نیزه جنوبی عملاً به قاچاق مواد مخدر از طریق دریا پایان داده است. تحلیلگران پنتاگون و DEA نتیجه دیگری گرفتهاند
دستیار ترامپ میگوید او میخواهد در حالی که تشدید تنشها را بررسی میکند، به مذاکرات ایران و آمریکا «کمی فضا» بدهد
در طول آخر هفته، ارتش پس از ۱۳ روز متوالی حملات سنگین و هشدارها مبنی بر حملات تهاجمیتر، حملات هوایی خود به ایران را متوقف کرد.
رویترز
ایران پس از توقف بمباران از سوی ترامپ میگوید هنوز تنگه هرمز را کنترل میکند و به دنبال مذاکره نیست.
پس از ۱۳ شب متوالی بمباران شدید که تهران را تحریک کرد تا در پاسخ به پایگاههای آمریکایی حمله کند، ترامپ در آخر هفته این کمپین را متوقف کرد.
اقتصاد ترامپ در ۱۸ ماه گذشته، داستانی از شوکها، انعطافپذیری و نشانههایی از پیشرفت متوقفشده است
اقتصاد در بسیاری از مناطقی که ترامپ گفته بود اخراج گسترده افراد بدون مدرک و افزایش مالیات بر واردات باعث رونق آنها میشود، متوقف شده است و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران برخی از خطرات کلیدی را تشدید میکند.
قیمت نفت پس از توقف درگیریهای آمریکا و ایران در آخر هفته، به پایینترین حد خود در یک هفته گذشته رسید.
پس از آنکه ایالات متحده و ایران حملات خود را در آخر هفته پس از دو هفته حملات متوقف کردند و امیدها را برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک که باعث کاهش تنش و از سرگیری کشتیرانی در تنگه هرمز شود، افزایش دادند، قیمت نفت روز دوشنبه ۷ درصد کاهش یافت و به پایینترین حد خود در یک هفته رسید.
آسوشیتدپرس
در سرتاسر جهان، جنگ ایران در حال تغییر شکل زندگی روزمره است
مردم داستانهایی از افزایش قیمت بنزین، خداحافظیهای مملو از ترس، زندگی نزدیکتر به لبههای مرزی - و روزهایی که دیگر شبیه سابق نبودند را به اشتراک میگذارند.
آمریکا و ایران پس از روزها تشدید تنش، حملات خود را متوقف کردند
ایالات متحده برای دومین روز است که به ایران حمله نکرده است و تهران میگوید که حملات را نیز متوقف کرده است.
دو مقام منطقهای میگویند میانجیگران شاهد پیشرفت در تلاشهای دیپلماتیک برای توقف جنگ ایران هستند
به گفته دو مقام منطقهای، میانجیها در تلاشها برای بازگرداندن ایالات متحده و ایران به مذاکرات و جلوگیری از جنگ همه جانبه در خاورمیانه پیشرفتهایی داشتهاند.
د هیل
سناتورهای جمهوریخواه هشدار میدهند که با طولانی شدن جنگ ایران، اعتماد به هگزت رو به کاهش است
سناتورهای جمهوریخواه میگویند با طولانی شدن جنگ با ایران بدون هیچ پایانی، اعتماد به رهبری پیت هگزت، وزیر دفاع، بر نیروهای مسلح ایالات متحده رو به کاهش است.
ترامپ در بحبوحه هشدارها در مورد ذخایر، جنگ با ایران را متوقف کرد
جنگ با ایران در آخر هفته متوقف شد، زیرا مقامات ارشد ایالات متحده نگرانیهایی را در مورد کاهش ذخایر مهمات مطرح کردند.
افزایش قیمت انرژی برخلاف وعدههای انتخاباتی ترامپ
پرزیدنت ترامپ با وعده کاهش هزینههای انرژی وارد رقابتهای انتخاباتی شد، اما یک سال و نیم پس از دومین دوره ریاست جمهوریاش، قیمت بنزین و برق در حال افزایش است.
والاستریتژورنال
شهرهای بزرگ آمریکا به سرعت در حال از دست دادن کودکان خود هستند
تعداد کودکان در سراسر ایالات متحده در حال کاهش است، اما این کاهش به ویژه در کلانشهرهای بزرگ مشهود است.
راز بسیار حساس واشنگتن: چند موشک آمریکایی باقی مانده است؟
بعلاوه، دارلین گراهام در سنا آموزش ضمن خدمت میبیند و دموکراتهای بیشتری از مجلس نمایندگان از کمک به اسرائیل ناراضی هستند.
فاکسنیوز
توماس ماسی، نماینده پارلمان میگوید جنگ ایران به طور قابل توجهی آمریکا را «همه برای اسرائیل» تضعیف کرده است.
توماس ماسی نماینده جمهوری خواه از کنتاکی در پستی در X اعلام کرد که جنگ ایران به طور قابل توجهی ایالات متحده آمریکا را تضعیف کرده است.
رابرت ماگنیس: طرح پنتاگون برای تصرف اورانیوم ایران یک حمله نیست. این یک تهاجم است
بنا بر گزارش ها، پنتاگون طرحی را برای اعزام هزاران نیرو به ایران برای تصرف اورانیوم غنی شده احیا کرد، اما خطرات این ماموریت بازتاب عملیات پنجه عقاب است.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
فایننشال تایمز
سرمایه گذاری بیسابقه بزرگترین شرکتهای دفاعی جهان در استارتاپهای نظامی را در صدر اخبار خود قرار داده است
مترو
درباره قطعی آب روز یکشنبه در فرودگاه گتویک گزارش میدهد که طی آن هزاران مسافر بدون آب لوله کشی و سرویس بهداشتی فعال رها شدند
دیلی میرور
مادری که دخترش پس از ابتلا به باکتری E.coli ناشی از شنا در دریا درگذشته، در یادداشتی در دیلی میرور از اندی برنهام خواسته است در برابر پمپاژ فاضلاب اقدام کند
آی پیپر
گزارش میدهد که دولت اندی برنهام در حال بررسی لغو مالیات شورای شهر (Council Tax) و مالیات ثبت اسناد (Stamp Duty) است و بیش از صد نماینده حزب کارگر از این اصلاحات حمایت میکنند
گاردین
گزارش میدهد که اد میلیبند قرار است کرسی بریتانیا در هیئت مدیره بانک جهانی را بر عهده بگیرد که نشان میدهد تغییرات اقلیمی همچنان در محور تمرکز او قرار دارد
دیلی تلگراف
گزارش میدهد که اندی برنهام قصد دارد مزایای ازکارافتادگی و بیماری جوانان را کاهش دهد و این پرداختها در صورت عدم موافقت آنها با انجام کارآموزی یا فعالیتهای داوطلبانه قطع خواهد شد
دیلی استار
به نقل از دادههای DVLA گزارش میدهد که روزانه نزدیک به هشتصد نفر اقدام به سرقت بنزین از پمپبنزینها میکنند
دیلی میل
گزارش میدهد که وس استریتینگ قول داده است در صورتی که حزب کارگر بودجه نظامی را افزایش نداده و به اهداف تعیینشده نرسد، از سمت وزیر دفاع استعفا دهد
دیلی اکسپرس
گزارش مربوط به هزینهکرد ۶۳۱ میلیون پوندی نیروهای پلیس برای طرحهای تنوع بخشی (Diversity Schemes) از سال ۲۰۲۰ تاکنون را در صفحه اول خود قرار داده است
تایمز
گزارش میدهد که نوجوانانی که به دلیل اختلالات اضطرابی دریافتکننده مزایای بیماری هستند، به طور متوسط صد پوند در هفته بیشتر از افرادی که با حداقل دستمزد کار پارهوقت میکنند، درآمد دارند
مهمترین عناوین روزنامههای فرانسه
وست فرانس
ترامپ میدان را به مذاکرات با ایران تغییر میدهد. کاهش بهای نفت
گراند کنتینان
آیا کانال پاناما، پس از تنگه هرمز و باب المندب، گلوگاه بحرانی تجارت جهانی خواهد شد؟
فرانس انفو
ایتالیا، اسپانیا، اسکاتلند... در کنار فرانسه؛ آتش سوزی، اروپا را نابود کرده است
فرانس ۲۴
تهدید پایگاههای راهبردی ژیرون فرانسه به علت آتش سوزی ها
وست فرانس
آتش مهار نشد؛ نابودی اماکن مسکونی زیاد، دهها هزار تن آواره، آتش نشانها در برابر طوفانی از آتش
مجله هوانوردی
ایرباس باری نظامی آ ۴۰۰ام که برای مهار آتش سوزی جنگلها تغییر کاربری پیدا کرده، از شنبه در ژیرون در جنوب غربی فرانسه عملیاتی شده است
انقلاب انرژی
نیروگاه کوچک هستهای فرانسه -اسام ار-؛ چراغ سبز ساخت به شرکت سازنده
لوموند
ایتالیا؛ بهت و خشم دوباره پس از کشته شدن مسلمان مراکشی به دست ماموران پلیس
کاپیتال
یکی از اهالی تولوز فرانسه ماهانه ۵۰ یورو به خزانه دولت واریز میکند. او تنها نیست. بدهی عمومی دولت بیش از ۳۵۰۰ یورو شده است
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
لیتوانی از جابهجایی تجهیزات نظامی ناتو در نزدیکی مرزهای استان کالینینگراد خبر داد
نماینده دائم روسیه در سازمان ملل: اروپا در حال ایجاد «چتر هستهای» مستقل به جای چتر هستهای آمریکا است
نیروهای ویژه اوکراینی که قصد نفوذ به شهر بلیتسکویه را داشتند، به اسارت نیروهای روسیه درآمدند
وزگلیاد
سامانههای پدافند هوایی روسیه ۴۰ پهپاد اوکراینی را بر فراز استان یاروسلاول سرنگون کردند
بسته جدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه ممکن است آخرین بسته تحریمی باشد
سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB): سازمان اطلاعات نیوزیلند به روابط نظامی روسیه با منطقه آسیا-اقیانوسیه علاقهمند بوده است
طی شب گذشته ۲۷۶ پهپاد اوکراینی بر فراز روسیه منهدم یا رهگیری شدند
ایزوستیا
نیروهای روسیه ضدحمله یگانهای تهاجمی اوکراین را در استان سومی ناکام گذاشتند
سپاه پاسداران خسارات وارد شده به ارتش آمریکا طی دو هفته درگیری را ۲۰٫۶ میلیارد دلار برآورد کرد
در جریان عملیات نظامی علیه ایران، ۶۲۴ نظامی آمریکایی مجروح شدند
میزان نارضایتی از دولت ژاپن طی یک ماه ۱۳ درصد افزایش یافته و به ۳۴ درصد رسیده است
کامرسانت
قیمت نفت برنت تا سطح ۸۵ دلار برای هر بشکه کاهش یافت
دونالد ترامپ ادعای کاهش ذخایر تسلیحاتی آمریکا را رد کرد
وزارت امور خارجه ایران: تهران و واشنگتن همچنان به مذاکرات ادامه میدهند
وزیر صنعت و تجارت روسیه از رهگیری پهپادها با سامانههای لیزری در این کشور خبر داد
سفارت روسیه اعلام کرد گذرگاه مرزی نزدیک شهر ناروا پاسخگوی حجم متقاضیان خروج از استونی نیست
نزاویسیمایا گازتا
فضانوردان روس و یک فضانورد ناسا با فضاپیمای «سایوزاماس-۲۸» به زمین بازگشتند
ولادیمیر پوتین: تلاش برای توقیف کشتیهای روسی باید با پاسخی سنجیده، اما قاطع، همانند مقابله با دزدی دریایی، روبهرو شود
یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین آسیب دید
وزیر دفاع هند اعلام کرد دهلینو بهجز موضوع کشمیر، هیچ مذاکرهای با پاکستان انجام نخواهد داد
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
جیو تی وی
رسانههای عربی: ایران به پاکستان اطلاع داد که برای ادامه مذاکرات آماده است
پاکستان اظهارات وزیر دفاع هند را تحریکآمیز و تهدیدی برای صلح منطقه دانست
کویت چارچوب همکاری دفاعی با پاکستان را به تصویب رساند
انتخابات ۱۳ کرسی پارلمان محلی کشمیر پاکستان آغاز شد
روزنامه دنیا
وزارت امور خارجه ایران: تبادل پیام با واشنگتن از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد
رهبر ایران: دفاع از نیروهای مقاومت لبنان به بخشی از سیاست راهبردی جمهوری اسلامی تبدیل شده است
وضعیت در استان بدخشان افغانستان ناآرام شد / گروههای ضد طالبان اقدامات خود را تشدید کردند
پاکستان و قطر تلاشهای خود برای از سرگیری مذاکرات تهران - واشنگتن را افزایش دادند
ایران: حملات به کشتیهای تجاری از سوی اوکراین تلاشی برای تشدید جنگ منطقهای است
روزنامه نوای وقت
نخست وزیر پاکستان: تا پایان تروریسم عملیات نیروهای مسلح با حمایت مردم ادامه خواهد داشت
وزیر خارجه پاکستان با مقامات آژانس انرژی اتمی در خصوص روابط منطقهای گفتوگو کرد
۷۹ درصد جمعیت پاکستان زیر ۴۰ سال هستند
وزیر دفاع پاکستان: هند حامی مالی تروریسم در منطقه است
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
آنالیز
کشاورزان تولیدکننده زیر بار هزینهها در حال ورشکستگی هستند
نسخه اقتصاددانان برای خروج اقتصاد ترکیه؛ «اعتماد، تولید و اصلاحات»
آیدینلیک
مخالفت با طرح آمریکا، ترکیه را هدف «گلادیو» قرار داد
آمریکا به دلیل کاهش ذخایر موشکی حملات خود را متوقف کرد
جمهوریت
مناقشه بر سر حداقل دستمزد منطقهای دوباره بالا گرفت
دیلی صباح
حزب جدید در آغاز راه با آیندهای نامعلوم روبهرو است
آتشسوزی گسترده، ۲۵۰ هزار نفر را در فرانسه آواره کرد
آمریکا در سایه کاهش ذخایر تسلیحاتی، فشار بر ایران را کاهش داد
دیریلیش پستاسی
جنگ با گروههای مسلح موتورسوار ادامه دارد
قهرمانی تاریخی تیم ملی والیبال زنان ترکیه
قرار
صنعت ترکیه در بحران
تشکیل حزب جدید پس از حکم دیوان عالی درباره CHP
ترامپ در دام سیاستهای خود گرفتار شد
میلات
آیا چین، روسیه و ایران در یک جبهه قرار گرفتهاند؟
ملی گازت
۱۶ سال پس از گذشته، دوباره به قبرس میآیند
کشاورز با این هزینهها قادر به ادامه تولید نیست
روند انتخاب رشته آزمون LGS امروز پایان مییابد
سؤزجو
قانون جدید روند گفتوگو با اوجالان را تسهیل میکند
اعتراض به ساختوساز در حوضه آب استانبول
تاویر
تبعیض در حقوق جانبازان ادامه دارد
ادعای استفاده از افراد اجارهای در مراسم حزب جدید
ترکگون
نیروی دریایی ترکیه به قدرت راهبردی منطقه تبدیل شد
نظارت قضایی از وقوع جرم جلوگیری میکند
جنگ با گروههای سازمانیافته تشدید میشود
ترکیه
هوش مصنوعی به معیار اصلی استخدام تبدیل شد
هواپیماهای آتشنشان ترکیه به کمک اسپانیا شتافتند
روند انتخاب رشته دانشگاهها با محوریت هوش مصنوعی
ینی آکیت
ادعای دفن غیرقانونی زبالههای بیمارستانی
جنگندههای F-۱۶ ترکیه در مأموریت ناتو
ینی آسیا
موج جدید افزایش قیمتها در راه است
ینی شفق
جنگ اوکراین به دریا کشیده شد
تنش میان CHP و حزب جدید بر سر «سیاهیلشکرهای اجارهای»
مهمترین عناوین روزنامههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
ایران میگوید تا زمانی که توقف بمباران آمریکا ادامه داشته باشد، حملات را متوقف خواهد کرد
آمریکا و ژاپن در رزمایش دریای چین جنوبی به فیلیپین پیوستند
مالزی برای کاهش وابستگی به واردات، تولید اولین واکسن انسانی را تا سال ۲۰۲۸ انجام میدهد
بانکوک پست
ارتش رباتها در راه است
نیواستریت تایمز
ایران حملات را متوقف کرد، ترامپ به مذاکرات فرصت میدهد
مالزی در میان شرکتهای جهانی که زنجیرههای تأمین خود را متنوع میکنند، برجسته است
تمپو اندونزی
چرا ترامپ تشدید تنش نظامی آمریکا علیه ایران را متوقف کرد؟
مالایی میل
توضیح: تعرفههای جدید ۱۰ درصدی ترامپ بر مالزی، چه مواردی معاف هستند و چه اتفاقی قرار است بیافتد
استعفای رئیس بانک مرکزی اندونزی در پی بحران اقتصادی
استار مالزی
بازگشت فرمول یک به مالزی، رونق اقتصادی به همراه دارد
وزیر سرمایهگذاری اندونزی میگوید تعهد این کشور به همکاری بلندمدت با چین همچنان قوی است
آنتارا نیوز
اندونزی ۵۶۰۰۰ پمپ آب را برای مقابله با خشکسالی آماده میکند
فری مالزیا تودی
کاهش قیمت نفت با توقف درگیری و امیدهای تازه برای توافق هرمز
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه ۸ صبح
سازمان ملل: زنان و دختران در سیلابهای شرق افغانستان بیشترین آسیب را دیدهاند
ویزای زیارتی ایران در مزارشریف صدها دلار به فروش میرسد
افزایش کودکان خیابانی در هرات؛ فقر و بحران اقتصادی، کودکان بیشتری را به خیابان کشانده است
روزنامه انیس
نیویورک تایمز: تهدید نیروهای نیابتی ایران دلیل تعویض هواپیمای ترامپ بود
عراقچی در دیدار با لاوروف: ایران از امنیت ملی خود دفاع میکند
خبرگزاری باختر
تاکید بر همکاری میان بانکهای افغانستان و ازبکستان
معاون جدید فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ رسما کارش را آغاز کرد
نخستین نمایشگاه مخابرات و فناوری اطلاعات در کابل گشایش یافت
ازبکستان برای افزایش تردد وسایل ترانزیتی افغانستان تسهیلات فراهم میکند