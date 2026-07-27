سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت ۳۵ هزار پایگاه تابستانی در سراسر کشور گفت: برنامه‌های تابستانی باید فرصت نقش‌آفرینی، تعامل اجتماعی سازنده و رشد شخصیت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ابوالحسن قلی‌زاده، سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی وزارت آموزش و پرورش افزود: برنامه‌های تابستانی امسال با شعار «تابستان؛ میدان نقش و عمل با میدان‌داری نسل بعثت» از ابتدای تیر آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ادامه دارد.

وی با بیان اینکه اوقات فراغت تابستانی، در صورت طراحی هدفمند و مبتنی بر رویکرد‌های تربیتی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی و ملی، ارتقای مهارت‌های زندگی، پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت خلاقیت و تجربه مشارکت جمعی دانش‌آموزان باشد، افزود: برنامه‌های تابستانی نباید صرفاً جنبه سرگرمی داشته باشند، بلکه باید فرصت نقش‌آفرینی، تعامل اجتماعی سازنده و رشد شخصیت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

قلی‌زاده با اشاره به نقش مدارس و مراکز تربیتی در اجرای این برنامه‌ها گفت: مدارس، معلمان و مراکز و پایگاه‌های اوقات فراغت، محور اصلی اجرای فعالیت‌های تابستانی هستند و با بهره‌گیری از مدارس منتخب دارای مجوز پایگاه، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، دارالقرآن‌ها، سالن‌های ورزشی و همچنین ظرفیت خانواده‌ها، نهاد‌های فرهنگی، مراکز مردمی و امکانات محلی، شبکه‌ای هم‌افزا برای تحقق اهداف تربیتی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در تابستان امسال بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه و فعالیت فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی و همچنین برنامه‌های ویژه اربعین حسینی برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردو‌ها و فضا‌های پرورشی درباره شهریه کلاس‌های تابستانی نیز گفت: شهریه کلاس‌های فوق‌برنامه درسی مانند ریاضی و علوم، بر اساس ابلاغیه مربوط به کلاس‌های فوق‌برنامه مدارس و مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه تعیین می‌شود. همچنین شهریه سایر کلاس‌های فرهنگی، هنری و مهارتی نیز مطابق مصوبات ستاد فعالیت‌های تابستانی هر استان و با توجه به عواملی مانند تعداد متقاضیان، سطح مدرس و نوع دوره متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به غیرحضوری شدن بخشی از آموزش در سال تحصیلی گذشته، گفت: ممکن است برخی دانش‌آموزان آموزش کامل را دریافت نکرده باشند؛ از این رو شرکت در کلاس‌های تابستانی می‌تواند فرصت مناسبی برای جبران کاستی‌های آموزشی آنان باشد.

قلی‌زاده افزود: علاوه بر کلاس‌های جبرانی، برنامه‌های فرهنگی، هنری، مهارتی و ورزشی متنوعی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان تدارک دیده شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۵ هزار پایگاه در سراسر کشور خدمات مورد نیاز را به دانش‌آموزان ارائه کنند.