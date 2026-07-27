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سومین رویداد صدرا (صنعت، دانشگاه، راه اشتغال) در حوزه طراحی دوخت با محوریت «کاربرد هوش مصنوعی در طراحی لباس» برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس دانشکده توسعه فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد گفت: این رویداد با هدف توسعه تعامل مؤثر میان دانشگاه و صنعت پوشاک، معرفی ظرفیتهای نوین اشتغال، ترویج مهارتآموزی تخصصی و بهرهگیری از فناوریهای نوظهور، بهویژه هوش مصنوعی در صنعت مد و پوشاک، برگزار شد و بستری مناسب برای تبادل دانش و تجربه میان دانشگاهیان، فعالان صنعت و علاقهمندان این حوزه فراهم آورد.
کاوه کیومرثی کاربرد هوش مصنوعی در پیشبینی ترندها و روندهای مد، طراحی لباس با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی، نقش هوش مصنوعی در توسعه اشتغال و مهارتآموزی در صنعت مد، بهرهگیری از فناوریهای هوشمند در الگوسازی و دوخت و برندینگ و فروش آنلاین پوشاک با کمک هوش مصنوعی را از جمله محورهای اصلی این رویداد عنوان کرد.
پژمان فاضلی، معاون آموزشی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد هم در حاشیه این رویداد با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دانشگاه و صنعت، معرفی فرصتهای شغلی در صنعت نساجی و پوشاک، ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و فعالان این صنعت و توسعه کسبوکارهای مرتبط با حوزه نساجی و پوشاک را از مهمترین دستاوردهای برگزاری این رویداد دانست.
وی افزود: بهرهگیری از فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، میتواند با ارتقای کیفیت آموزشهای مهارتی، زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید اشتغال و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان در صنعت مد و پوشاک کشور باشد.
بیش از ۴۰ اثر به دبیرخانه سومین رویداد «صدرا» ارسال شد که پس از ارزیابی، در نمایشگاه جانبی این رویداد در معرض دید شرکتکنندگان و علاقهمندان قرار گرفت و توانمندیها و ایدههای نوآورانه دانشجویان و فعالان این حوزه را به نمایش گذاشت.