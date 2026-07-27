در رویدادی شهروندی در شاهین شهر، پویش نه به پلاستیک برای حفظ محیط زیست آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار شاهین شهرگفت: در این پویش هفت هزار کیسه قابل بازیافت در بزرگترین فروشگاه شهر توزیع و ارایه پاکت پلاستیکی در این فروشگاه متوقف شد.

سعید ابریشمی راد افزود: اگر شهروندان در خرید بعدی این فروشگاه، کیسه‌های قابل بازیافت را همراه داشته باشند به ازای نگرفتن هر پاکت پلاستیکی ۱۵۰۰ تومان هدیه شارژ برای خرید دریافت می‌کنند.

وی گفت: شرکت مدیریت پسماند شاهین شهر، روزانه بیش از ۳۵۰ تن زباله در شاهین شهر و خمینی شهر جمع آوری می‌کند که ۱۰ درصد آن قابل بازیافت است.

شهردار شاهین شهر افزود: از این میزان بازیافت روزانه سه تن پاکت پلاستیکی سیاه تولید می‌شود.