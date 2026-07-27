سید محمد موجانی، مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین، از آغاز فعالیت کاروان قرآنی امام رضا (ع) در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، موجانی اظهار کرد: نخستین گروه این کاروان با همکاری شورای عالی قرآن و کمیته اعزام و دعوت از قاریان قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون در شهر نجف اشرف مستقر است.

وی افزود: با همت هیئت رزمندگان اسلام، محافل متعددی در شهر نجف اشرف برای برگزاری برنامه‌های قرآنی تدارک دیده شده است و با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، قاریان قرآن کریم در این محافل به تلاوت آیات الهی پرداخته و فضای معنوی زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را معطر به عطر قرآن می‌کنند.

مسئول کمیته فعالیت‌های قرآنی ستاد فرهنگی اربعین ادامه داد: پس از برگزاری محافل قرآنی در نجف اشرف، برنامه‌های این کاروان در کربلای معلی نیز ادامه خواهد یافت و با آغاز مراسم از صحن حضرت عقیله بنی‌هاشم (س)، محافل انس با قرآن کریم در این شهر مقدس برگزار می‌شود.

موجانی تأکید کرد: کاروان قرآنی امام رضا(ع) با هدف ترویج فرهنگ قرآن و اهل‌بیت(ع)، تعمیق فضای معنوی پیاده‌روی اربعین و بهره‌مندی هرچه بیشتر زائران حسینی از معارف نورانی قرآن کریم، در طول ایام اربعین در عتبات عالیات به اجرای برنامه‌های قرآنی خواهد پرداخت.

موجانی، اسامی قاریان بین‌المللی و استادان قرآنی که در دسته اول به عراق اعزام شدند را آقایان سید محمد حسینی پور، امیرحسین رحمتی، سید حمیدرضا مقدسی سید مصطفی حسینی ،وحید کرمی، جمشید سورگی, محمد علی کریمی, ناصر قره خانی, محسن امامی به همراه گروه سلسله‌الذهب خراسان رضوی نام برد.

وی همچنین از اعزام حدود صد مبلغ به موسم اربعین با محوریت قرائت و تفسیر سوره فتح و آیات جهاد و مقاومت خبر داد.

موجانی گفت: با هماهنگی مرکز تبلیغ حوزه علمیه قم، حدود صد نفر مبلغ به موسم اربعین در عراق اعزام می‌شوند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این مبلغان مأموریت دارند مفاهیم قرآنی مرتبط با محور فعالیت‌های قرآنی امسال، به‌ویژه سوره مبارکه فتح و آیات جهاد و مقاومت ذیل طرح «زندگی با آیه‌ها» را برای زائران تبیین کنند.

وی ادامه داد: این مفاهیم در موکب‌هایی که به‌عنوان بستر برگزاری مراسم فرهنگی و تبلیغی در مسیر پیاده‌روی اربعین فعال هستند، برای عموم مردم بیان خواهد شد و محافل انس با قرآن کریم نیز بخش دیگری از فعالیت‌های قرآنی اربعین امسال را تشکیل می‌دهد.

به گفته موجانی، همچنین در عمود ۷۸۵، موکب الشهدای اصفهان طرح پویش «خونخواهی قائد شهید» اجرا می‌شود که در این برنامه، زائران و افرادی که در این محل حضور پیدا می‌کنند یا از آن موکب عبور میکنند، می‌توانند با ثبت اثر انگشت خود به رنگ قرمز در طومار خونخواهی قائد شهید در این پویش مشارکت کنند.