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رسانههای آمریکایی گزارش دادند: در جریان حادثه تیراندازی در منطقه «سیاتل سنتر» واقع در ایالت واشنگتن، ۲ نفر کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رسانههای آمریکایی گزارش دادند: در جریان حادثه تیراندازی در منطقه «سیاتل سنتر» واقع در ایالت واشنگتن، ۲ نفر کشته و ۵ تن دیگر زخمی شدند. تحقیقات درباره این تیراندازی ادامه دارد .
به گزارش سیانان، مقامات آمریکایی تاکنون اطلاعاتی درباره هویت یا انگیزه عامل تیراندازی منتشر نکردهاند و مشخص نیست که آیا فرد یا افرادی بازداشت شدهاند یا خیر. بر اساس آمار سازمان «آرشیو خشونت مسلحانه» (Gun Violence Archive)، این تیراندازی دستکم دویستوهفتادویکمین تیراندازی جمعی در آمریکا از ابتدای سال جاری به شمار میرود