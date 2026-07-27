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رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین خوزستان گفت: موکب صدای زائر ویژه راهپیمایی اربعین حسینی به منظور ثبت و پیگیری شکایات و پیشنهادات زائران راهاندازی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یوسف محمودی رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین خوزستان گفت: طرح موکب صدای زائر با هدف افزایش هماهنگی بین دستگاههای خدمترسان و ارتقای کیفیت خدمات به زائران، در دستور کار قرار گرفته است و از این طریق، زائران میتوانند گزارشات، شکایات و پیشنهادات خود را ثبت و پیگیری کنند.
او با اشاره به استقرار کارشناسان اداره کل بازرسی استانداری در مرزهای شلمچه و چذابه، افزود: علاوه بر ساز و کار ثبت شکایات، همکاران ما بهصورت میدانی نیز مشکلات زائران را بررسی و موانع احتمالی را در اسرع وقت رفع میکنند.
رئیس کمیته نظارت و ارزیابی ستاد اربعین خوزستان طراحی این سامانه را تسهیلکننده ارتباط زائران با مسئولان و بهبود فرآیند رسیدگی به مسائل آنان دانست و ابراز امیدواری کرد: با راهاندازی این موکب، کیفیت خدمات ارائهشده به زوار در مسیر پیادهروی اربعین ارتقا یابد.
محمودی ادامه داد: زائران اربعین حسینی برای گزارش و پیگیری درخواستها، شکایات و مشکلات خود میتوانند از یکی از روشهای تماس با شماره تلفن ۱۱۱ در ساعات اداری، وبگاه رسمی به نشانی ۱۱۱.ir یا ارسال پیام به شناسه @Arbainkhouz ۱۴۰۵ در پیامرسان داخلی ایتا اقدام کنند.