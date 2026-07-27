\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0646\u062f\u06cc\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0648 \u0645\u0633\u0626\u0644\u0647 \u0642\u062f\u0633 \u06af\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n