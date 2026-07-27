شرکت دانش‌بنیان معادن و صنایع معدنی بهره بردار طلای شادان در خراسان جنوبی در آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن، به عنوان واحد نمونه ملی در بخش اکتشاف معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل صمت استان، انتخاب شرکت دانش‌بنیان معادن و صنایع معدنی بهره بردار طلای شادان در خراسان جنوبی به عنوان واحد نمونه ملی اکتشاف، در پی عملکرد موفق این شرکت در گروه اکتشاف، کشور صورت گرفت.

شرکت دانش‌بنیان معادن و صنایع معدنی بهره بردار طلای شادان در خراسان جنوبی در سال‌های اخیر به عنوان بهره بردار معدن مس- طلا شادان در استان خراسان جنوبی، نقش مؤثری در توسعه فعالیت‌های اکتشافی و شناسایی ظرفیت‌های معدنی ایفا و مجدد عنوان واحد نمونه ملی اکتشاف کشور را کسب کرده است.

داود رئیسی، مدیرعامل شرکت، با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی کارکنان، متخصصان و همکاران این مجموعه، گفت: این موفقیت حاصل همدلی، دانش و تعهد سرمایه انسانی شرکت است و مسئولیت ما را در مسیر توسعه اکتشافات معدنی، شناسایی ذخایر جدید و کمک به تأمین پایدار مواد اولیه دوچندان می‌کند.