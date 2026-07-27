در مراسمی به مناسبت ۵ مرداد، سالروز برگزاری نخستین نماز جمعه‌ی کشور در سال ۵۸، از خادمان نماز جمعه همدان قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، نماینده ولی فقیه در استان همدان در این مراسم، با قدردانی از تلاش‌های خالصانه خادمان این سنگر عبادی و فرهنگی، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های دینداری در جامعه اسلامی دانست.

آیت اله شعبانی موثقی افزود: نماز جمعه همدان با برگزاری میز خدمت ادارات در چند سال اخیر، به محلی برای مطالبه گری و بیان مشکلات مردم تبدیل شده است.

استاندار همدان هم با اشاره به جنگ ترکیبی و تمام عیار دشمنان علیه ایران اسلامی و تاکید رهبر شهید بر بصیرت افزایی و جهاد تبیین گفت: نماز جمعه بهترین سنگر و قرارگاه برای روشنگری و رشد و تعالی جامعه در ابعاد مختلف و قدرتمند ظاهر شدن در مقابل دشمنان است.

حمید ملانوری شمسی افزود: دشمنان شکست خورده در جنگ نظامی و اقتصادی، حالا به دنبال جنگ نرم و تزریق نا امیدی و بی اعتمادی نسبت به نظام بین مردم است که نماز جمعه در هر هفته می‌تواند به امیدآفرینی، وحدت آفرینی و اعتمادسازی در جامعه کمک کند.

۲۵۰ نفر زن و مرد در ستاد برگزاری نماز جمعه همدان فعالیت می‌کنند.