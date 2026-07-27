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سازمان هواشناسی از کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور از فردا، وزش باد شدید و گردوخاک در برخی مناطق و احتمال رگبار پراکنده در شمال و جنوبشرق کشور طی روزهای آینده خبر داد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.
بر اساس این گزارش، امروز و فردا در برخی مناطق استانهای ساحلی دریای خزر افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده پیشبینی میشود. همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب این دو روز، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، ارتفاعات هرمزگان و جنوب و شرق فارس، رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت دور از انتظار نیست.
از امروز تا جمعه نیز در شرق، شمالشرق، جنوبشرق، مناطق مرکزی، جنوب، دامنههای جنوبی البرز و غرب کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی همچنین اعلام کرد: از فردا کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور رخ میدهد و دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان طی روزهای آینده مواج خواهند بود.