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جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه گفت: از روز چهارم مرداد حرکت قطارهای فوقالعاده از استانهای خراسان رضوی، تهران، گیلان، مازندران و گلستان به مقصد کرمانشاه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، بهرام سلیمانی اظهار کرد: برای تسهیل تردد زائران اربعین حسینی به کرمانشاه، ناوگان حملونقل ریلی و هوایی فعال شدهاند. جانشین ستاد اربعین استان کرمانشاه افزود: قطارهای فوقالعاده برای رفاه زائران از مبدا مشهد مقدس، تهران، رشت، ساری و گرگان به کرمانشاه برقرار شد. سلیمانی همچنین با اشاره به زیرساختهای مناسب و توان عملیاتی فرودگاه کرمانشاه گفت: ۱۰ پرواز فوقالعاده در دو مسیر اصلی "تهران _ کرمانشاه و بالعکس" و "مشهد مقدس _ کرمانشاه و بالعکس" برقرار شده است. سلیمانی خاطرنشان کرد: تمامی امکانات، ظرفیتها و زیرساختهای استان کرمانشاه برای پذیرایی و میزبانی شایسته از زائران اربعین آماده شده است.