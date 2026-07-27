مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل گفت: یارانه خرید کودهای فسفاته و پتاسه به‌صورت خودکار به‌حساب کشاورزان واجد شرایط واریز می‌شود و بهره‌برداران می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز، کود موردنیاز خود را تهیه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل راهب مسافر، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی دولت و وزارت جهاد کشاورزی، مرحله نخست پرداخت یارانه کود‌های فسفاته و پتاسه با موفقیت انجام شده و مبالغ یارانه به‌حساب کشاورزان واجد شرایط واریز شده است.

وی همچنین گفت: کشاورزانی که تاکنون موفق به دریافت یارانه نشده‌اند، لازم است از طریق درگاه «دولت من» وارد سامانه پایش مواد کودی شده و نسبت به ثبت و تأیید شماره شبای حساب بانک کشاورزی خود اقدام کنند پرداخت یارانه صرفاً به شماره شبای ثبت و تأییدشده در سامانه انجام خواهد شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل افزود: یارانه خرید کود‌های فسفاته و پتاسه به‌صورت خودکار به‌حساب کشاورزان واجد شرایط واریز می‌شود و بهره‌برداران می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های مجاز توزیع کود، نسبت به تهیه کود‌های موردنیاز خود اقدام کنند.

مسافر در پایان تأکید کرد: این طرح باهدف حمایت از تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش مصرف متعادل کود‌های فسفاته و پتاسه اجرا شده است کشاورزان باید مصرف کود را بر اساس آزمون خاک و توصیه کارشناسان انجام دهند و کود‌ها را صرفاً از کارگزاری‌های مجاز تهیه نمایند تکمیل اطلاعات بانکی در سامانه برای بهره‌مندی از مراحل بعدی پرداخت ضروری است.