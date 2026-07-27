به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ متخصص طب ایرانی گفت: گرمازدگی یکی از مهم‌ترین مخاطرات روز‌های گرم سال و پیاده‌روی اربعین است که با شناخت افراد مستعد، رعایت اصول تغذیه، مصرف صحیح مایعات و مدیریت فعالیت بدنی می‌توان تا حد زیادی از بروز آن پیشگیری و از عوارض خطرناک آن جلوگیری کرد.

محمد انصاری‌پور افزود: برای پیشگیری از گرمازدگی، توصیه می‌شود افراد در ساعات اوج گرما، چه در محل زندگی و چه در سفر اربعین، تا حد امکان در سایه حضور داشته باشند و از فعالیت‌های بدنی غیرضروری پرهیز کنند. به‌ویژه در فاصله زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعدازظهر نباید در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرند و لازم است از انجام فعالیت‌های شدید خودداری کنند و دومین راهکار، افزایش مصرف مایعات است. البته مایعات مصرفی نباید تنها به آب محدود شود.

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با توصیه به مصرف نکردن غذا‌های سرخ‌شده، پرچرب و دارای ادویه‌های تند در طول سفر اربعین، بیان کرد: راهکار دیگر، استفاده از غذا‌های متناسب با فصل است. توصیه می‌شود از مصرف غذا‌های تند، ادویه‌جات و غذا‌های غلیظ مانند قارچ، ماکارونی، ذرت و موارد مشابه پرهیز شود تا احتمال بروز گرمازدگی کاهش یابد.

انصاری پور افزود: افرادی که به بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری‌های کلیوی، دیابت و سایر بیماری‌های مزمن مبتلا هستند و دارو‌های خاص مصرف می‌کنند، پیش از هر چیز باید دارو‌های خود را به‌طور منظم مصرف کنند، زیرا ممکن است دچار نوسانات فشار خون یا قند خون شوند و در پی اختلالات آب و الکترولیت، با تپش قلب یا ریتم نامنظم قلب (آریتمی) مواجه شوند.

دکترای تخصصی طب ایرانی، عطش شدید، تعریق فراوان، احساس تدریجی ضعف و بی‌حالی را از جمله علائم گرمازدگی دانست و گفت: در صورت بروز این علائم، باید هرچه سریع‌تر بدن فرد خنک شود. البته باید توجه داشت که نوشیدن آب بسیار سرد یا یخ توصیه نمی‌شود. اگر فرد احساس کند عضلاتش در حال انقباض است، باید از اطرافیان درخواست کمک کند.

وی افزود: در طب ایرانی و سنتی، یکی از مهم‌ترین تدابیر پیشگیری از گرمازدگی، توجه به مزاج افراد است. کسانی که طبیعت گرم‌تری دارند، بیشتر تحت تأثیر گرما قرار می‌گیرند. افرادی که از نظر جسمی ضعیف هستند، زود خسته و بی‌حال می‌شوند، در اثر گرسنگی توان خود را از دست می‌دهند، هنگام گرسنگی دچار سردرد می‌شوند و با کمترین میزان فعالیت احساس خستگی می‌کنند، به دلیل ضعف عمومی، باید مورد توجه و غربالگری قرار گیرند؛ زیرا استعداد گرمازدگی در آنان بیشتر است.

مدیرگروه طب ایرانی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: در هر دو روش طب ایرانی و طب سنتی، بر مصرف نوشیدنی‌ها و شربت‌های مناسب نیز تأکید شده است. از جمله می‌توان به شربت خاکشیر، تخم‌شربتی، عرق بیدمشک و عرق نسترن اشاره کرد. مصرف میوه‌های فصل مانند آلبالو، گرمک، طالبی و سایر میوه‌های مشابه نیز توصیه می‌شود.